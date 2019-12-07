Россия вошла в ТОП-3 стран с самыми дешевыми ценами на автомобили





Аналитики крупной консалтинговой компании JATO Dynamics провели подсчет средневзвешенных цен покупаемых в разных странах мира автомобилей. По итогам этого исследования стало известно, что самые дорогостоящие автомобили продаются на территории США и Канады, где, по уже сложившейся традиции, наиболее популярными являются внедорожники и пикапы крупных размеров. Это позволило установить средний ценник на автомобиль в Северной Америке на уровне 35,6 тысяч долларов. А вот Россия тем временем оказалась в тройке стран с самыми низкими ценами на авто с результатом 21 240 долларов США.Примечательно, что по этому показателю российский рынок уступил лишь Индии (12,5 тысяч долларов) и Южной Америке в лице Аргентины, Мексики и Бразилии (чуть более 20,8 тысяч долларов).