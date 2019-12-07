Американские ученые назвали 10 секретов долголетия





Научные сотрудники сообщили, что, согласно статистике, людей, которые пожили более 100 лет, в США становится все больше, и их число к 2050 году может достигнуть отметки в 1 000 000 человек. Также специалисты отметили, что опрошенные ими люди имеют на 60% более низкие показатели депрессии, повышенного кровяного давления, сердечных заболеваний и инсульта. Среди 10 секретов долголетия опрошенные учеными люди отметили предпочтение здоровому и сбалансированному питанию, постоянное изучение чего-то нового, регулярные физические упражнения, например, пешая ходьба или плавание.Также добровольцы отметили отказ от курения и умеренное употребления напитков, содержащих алкоголь. Одним из самых важных условий они назвали сохранение позитивного настроя, даже в случае неудачи. Поддерживать постоянное общение с близкими и родными людьми тоже является секретом долголетия. Также самостоятельность, сохранение мысленной активности и наличие друзей относятся к этому списку. При этом опрошенные признают, что очень важно иметь «хорошие» гены.