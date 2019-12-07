«Подогреваю интерес, чтобы потом продать подороже»: Шепелев ответил, почему не показывает сына





В последнее время поклонники Дмитрия Шепелева активно выражают свое недовольство отсутствием фотографий сына телеведущего в социальных сетях. Несмотря на то, что знаменитый отец регулярно делится с читателями подробностями из жизни сына Платона, его снимков он не показывает даже со спины. Сообщения о ребенке сопровождает своими собственными фотографиями.Фанаты выдвинули различные версии о причинах такого поведения телеведущего. Говорили о том, что с Платоном занимается няня, а не отец. Некоторые читатели даже выдвинули теорию, что мальчика «побили», поэтому Шепелев и скрывает его.как оказалось, Шепелев не демонстрирует сына, потому что уверен, что осуждать его будут при любых обстоятельствах. Если станет публиковать фотографии ребенка, ему будут приписывать «торговлю» сыном. «Чтобы такие вот любопытные разводили вонь о том, что я ребенком торгую. Давайте я за вас всё напишу, я вас насквозь вижу!» - ответил телеведущий всем пытливым поклонникам.