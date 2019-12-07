Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина, Эвелина Бледанс и Алика Смехова показали, как можно модно выглядеть в пуховике

Так, в гардеробе у ведущей скандального реалити-проекта «Дом-2» Ксении Бородиной не мало курток такого формата. Ксения хорошо знает, как и с чем их носить. Сама Бородина не раз отмечала, что к холодам она готова и пуховиками уже запаслась. Причем, в ее ассортименте есть как куртки светлого оттенка, так и более темного. Довольно часто под пуховики Ксения Бородина обувает на ноги кроссовки, ведь это добавляет образу стильности.В тренде и другая ведущая «Дом-2» Юлия Ефременкова. Она под свой светлый пуховик подобрала ботинки рокерской тематики. Стоит отметить, что Юлия точно знает, как создать такой образ, чтобы запомниться надолго.В ногу со временем одевается и Алика Смехова. Она предпочла пуховик длиной в пол. На ноги Смехова обула всеми любимые дутые сапоги.Эвелина Бледанс любит сочетать вместе с пуховиками брюки-джоггеры, на которых есть лампасы. Стоит отметить, что подобные штаны с куртками смотрятся весьма стильно.Если же вернутся к Ксении Бородиной, то она тоже под подобные пуховики любит надевать всевозможные джинсы.