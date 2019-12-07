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"Спасибо всем! Было круто!!!": Алла Пугачева поблагодарила зрителей, пришедших на "Тот самый концерт"

Алла Пугачева в Instagram-аккаунте поблагодарила зрителей, пришедших на "Тот самый концерт". Примадонна просто написала, что было "круто".
"Спасибо всем! Было круто!!!": Алла Пугачева поблагодарила зрителей, пришедших на "Тот самый концерт"

В марте текущего года Алла Пугачева выступила с большим концертом на сцене Кремля, который был приурочен к ее 70-летию. Недавно в кинотеатрах России показали ее юбилейный фильм. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса писали в социальных сетях, что с удовольствием посмотрят "Тот самый концерт". Сегодня Примадонна опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена возле афиши. Одета известная исполнительница в черную блузку, обтягивающую кожаную юбку до колен и коричневую укороченную куртку. Свой образ Алла Пугачева дополнила массивной цепочкой с кулоном, сумочкой и броским макияжем. В комментарии к публикации в Instagram певица написала: "Спасибо всем! Было круто!!!"

Подписчики отреагировали моментально. Они начали на перебой благодарить знаменитость за то, что она дала шанс людям, не попавшим на ее юбилейный концерт, побывать на нам в кинотеатре. Фанаты оставили свои комплименты и отметили, что Примадонна выбрала наряд, который хорошо подчеркивает ее фигуру. Публикация уже набрала почти 50 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:44

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