У Анастасии Решетовой пропало грудное молоко из-за тренировок
Анастасия Решетова не так давно стала матерью, однако теперь пожаловалась на пропажу грудного молока. Возлюбленная Тимура Юнусова, известного широкой аудитории под сценическим псевдонимом Тимати, пожаловалась на ситуацию подписчикам в Instagram.
Решетова отметила, что причиной пропажи молока считает её возвращение к тренировкам в спортзале. Модель вынуждена оставить в своей программе занятий исключительно лёгкие упражнения. Анастасия Решетова в разделе «истории» Instagram сообщила поклонникам об уменьшении объёмов молока из-за кардио-тренировок.
Ребёнок Анастасии Решетовой получил имя Ратмир. Отмечается, что оно было дано в честь одного из погибших друзей Тимати. До этого фотомодель назвала грудное вскармливание самым идеальным вариантом для здоровья мальчика, поскольку в молоке матери имеются необходимые элементы для развития ребёнка. Накануне модель рассказала подписчикам о прозвищах, придуманных для сына. Самым популярным вариантом оказался «Тимурыч».
Решетова отметила, что причиной пропажи молока считает её возвращение к тренировкам в спортзале. Модель вынуждена оставить в своей программе занятий исключительно лёгкие упражнения. Анастасия Решетова в разделе «истории» Instagram сообщила поклонникам об уменьшении объёмов молока из-за кардио-тренировок.
Ребёнок Анастасии Решетовой получил имя Ратмир. Отмечается, что оно было дано в честь одного из погибших друзей Тимати. До этого фотомодель назвала грудное вскармливание самым идеальным вариантом для здоровья мальчика, поскольку в молоке матери имеются необходимые элементы для развития ребёнка. Накануне модель рассказала подписчикам о прозвищах, придуманных для сына. Самым популярным вариантом оказался «Тимурыч».