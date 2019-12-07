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Ученые впервые создали химер, скрестив свиней с обезьянами

Группа исследователей из Китая сумела впервые добиться рождения химер, скрестив для этого клетки свиней и приматов. Два поросенка в рамках этого эксперимента родились живыми, однако не прожили и недели.
Ученые впервые создали химер, скрестив свиней с обезьянами

Как утверждают авторы этого исследования, это стало первым в истории опытом успешного рождения доношенных химер. Конечная же цель этой масштабной и сложной научной работы заключается в том, чтобы создать новые методы выращивания человеческих органов для последующей трансплантации. Однако, как показывают результаты проведенной работы, выполнить поставленную задачу ученые смогут еще совсем не скоро. Модифицировав клетки приматов и продуцируя на них флуоресцентный белок GFP, специалисты отследили генетические изменения в клетках потомства. Далее поводилось извлечение стволовых клеток эмбриона из модифицированных тканей, а далее они вводились в эмбрионы свиней после оплодотворения. В рамках этого исследования свиноматкам ввели свыше 4 000 таких эмбрионов, в результате 10 из них появились на свет, а двое обладали обоими типами клеток и с научной точки зрения имели все признаки химер.

По словам ученых, у химер часть тканей, в том числе печеночных, сердечных, легочных, кожных и других, частично состояли из клеток приматов, пусть и с более низким соотношением. Теперь специалистам предстоит выяснить точную причину смерти выведенных особей. Но уже сейчас есть предположение, что причиной смерти могло стать не клеточное строение, а особенности процедуры оплодотворения, поскольку та же участь постигла и других поросят, который не имел признаков химер.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:35

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