Ученые заметили превосходство в работе мозга у психопатов
Ученые из Университета Содружества Виргинии изучали деятельность мозга у людей с выраженным психопатологическим синдромом. Они заметили превосходство в работе органа у психопатов, что позволяет им успешнее достигать карьерных вершин, «идя по головам» своих коллег.
Психопатия не является официальным психиатрическим диагнозом. Такое поведение человека заключается в бессердечности к окружающим, неспособности к сопереживанию и раскаянию, лживости и поверхности эмоциональных реакций. Согласно данным ученых, 93 % людей с психопатологическим синдромом совершают те или иные преступления. Остальные 7% психопатов ведут вполне нормальный образ жизни, так как выработали способность контролировать свои желания причинить вред другим.
В ходе эксперимента, в котором приняли участие 140 мужчин и женщин, преуспевающих в учебе и романтических отношениях, проводилось анкетирование добровольцев и измерение плотности серого вещества мозга с помощью МРТ-сканера. Было установлено, что чем более психопатичным был успешный человек, тем он имел большую плотность клеток мозга, которые отвечают за движения, мысли и чувства.
«Эти нейронные превосходства могут дать возможность психопатам достичь высших статусов в обществе», - заметили исследователи.
Психопатия не является официальным психиатрическим диагнозом. Такое поведение человека заключается в бессердечности к окружающим, неспособности к сопереживанию и раскаянию, лживости и поверхности эмоциональных реакций. Согласно данным ученых, 93 % людей с психопатологическим синдромом совершают те или иные преступления. Остальные 7% психопатов ведут вполне нормальный образ жизни, так как выработали способность контролировать свои желания причинить вред другим.
В ходе эксперимента, в котором приняли участие 140 мужчин и женщин, преуспевающих в учебе и романтических отношениях, проводилось анкетирование добровольцев и измерение плотности серого вещества мозга с помощью МРТ-сканера. Было установлено, что чем более психопатичным был успешный человек, тем он имел большую плотность клеток мозга, которые отвечают за движения, мысли и чувства.
«Эти нейронные превосходства могут дать возможность психопатам достичь высших статусов в обществе», - заметили исследователи.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:26