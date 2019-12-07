В Сети продают редкий Toyota Land Cruiser из прошлого века
На онлайн-аукционе Bringatrailer появилось объявление о продаже редкого внедорожника Toyota Land Cruiser серии FJ60, который сошел с конвейера в далеком 1984 году. При этом пробег автомобиля за 35 лет эксплуатации составил всего 95 000 километров.
Кузов автомобиля выкрашен в яркий красный цвет, который получил название Freeborn Red. На машину также установлены оригинальные штатные 15-дюймовые колесные диски с хромированным покрытием. В интерьере модели использована светлая матерчатая обивка, причем, не только на креслах, но и на дверных картах. Дополнительно в оснащение салона включена система заднего обогрева, старая фирменная магнитола Sony и центральная консоль с эргономичными подстаканниками. В движение Toyota Land Cruiser приводится с помощью 4,2-литрового атмосферного двигателя, который работает в паре с 4-ступенчатой механической трансмиссией и 2-диапазонной раздаточной коробкой. Привод здесь, разумеется, полный.
Примечательно, что автомобиль действительно считают редким экземпляром, поскольку с момента публикации объявления о его продаже потенциальные покупатели повысили цену до 43 200 долларов США, что эквивалентно примерно 2,75 миллионам российских рублей. Впрочем, ценник может измениться снова, ведь до завершения торгов еще четыре дня.
Кузов автомобиля выкрашен в яркий красный цвет, который получил название Freeborn Red. На машину также установлены оригинальные штатные 15-дюймовые колесные диски с хромированным покрытием. В интерьере модели использована светлая матерчатая обивка, причем, не только на креслах, но и на дверных картах. Дополнительно в оснащение салона включена система заднего обогрева, старая фирменная магнитола Sony и центральная консоль с эргономичными подстаканниками. В движение Toyota Land Cruiser приводится с помощью 4,2-литрового атмосферного двигателя, который работает в паре с 4-ступенчатой механической трансмиссией и 2-диапазонной раздаточной коробкой. Привод здесь, разумеется, полный.
Примечательно, что автомобиль действительно считают редким экземпляром, поскольку с момента публикации объявления о его продаже потенциальные покупатели повысили цену до 43 200 долларов США, что эквивалентно примерно 2,75 миллионам российских рублей. Впрочем, ценник может измениться снова, ведь до завершения торгов еще четыре дня.