В Сети продают редкий Toyota Land Cruiser из прошлого века





Кузов автомобиля выкрашен в яркий красный цвет, который получил название Freeborn Red. На машину также установлены оригинальные штатные 15-дюймовые колесные диски с хромированным покрытием. В интерьере модели использована светлая матерчатая обивка, причем, не только на креслах, но и на дверных картах. Дополнительно в оснащение салона включена система заднего обогрева, старая фирменная магнитола Sony и центральная консоль с эргономичными подстаканниками. В движение Toyota Land Cruiser приводится с помощью 4,2-литрового атмосферного двигателя, который работает в паре с 4-ступенчатой механической трансмиссией и 2-диапазонной раздаточной коробкой. Привод здесь, разумеется, полный.Примечательно, что автомобиль действительно считают редким экземпляром, поскольку с момента публикации объявления о его продаже потенциальные покупатели повысили цену до 43 200 долларов США, что эквивалентно примерно 2,75 миллионам российских рублей. Впрочем, ценник может измениться снова, ведь до завершения торгов еще четыре дня.