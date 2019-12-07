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Сергей Лазарев на рождественском бранч Jo Malone встретился с британской моделью Поппи Делевинь

Сергей Лазарев разместил в Instagram несколько новых фотографий, которые были сделаны на рождественском бранче Jo Malone. Также исполнитель сообщил подписчикам, что на этом мероприятии встретился с британской моделью Поппи Делевинь.
Сергей Лазарев на рождественском бранч Jo Malone встретился с британской моделью Поппи Делевинь

Сергей Лазарев ведет активный образ жизни и принимает участие в разных мероприятиях. Сегодня знаменитый певец опубликовал несколько снимков, на которых он запечатлен на рождественском бранч Jo Malone. Для выхода в свет исполнитель выбрал черный свитер с горлом и клетчатый костюм. На одном из фото Сергей Лазарев запечатлен с Поппи Делевинь, на другой с актрисой Настей Задорожной. В комментарии к посту в Instagram артист написал: "На этом бранче познакомился с британской моделью и актрисой Поппи Делевинь, которая является главным амбассадором Jo Malone. Кстати, она сестра другой известной модели - Кары Делевинь".

Преданные поклонники отметили, что Сергей Лазарев выглядит на фотографиях очень стильно. Многие написали, что данный бренд является одним из их любимых. Всего за несколько десятком минут публикация набрала почти 30 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:26

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