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Робби Уильямс снова решил жениться

Известный британский поп-исполнитель Робби Уильямс в одном из недавних своих интервью, признался, что готов снова связать себя узами брака и жениться. При этом, не стоит полагать, что 45-летний музыкант бросил свою супругу Айду Филдс и собирается жениться на ком-то другом.
Робби Уильямс снова решил жениться

Как объяснил сам певец, он уже 10 лет женат на Филдс и все еще влюблен в свою супругу, поэтому каждый раз с особенной нежностью вспоминает их первую свадьбу. Уильямс отмечает, что в то время их бракосочетание прошло достаточно оригинальном, ведь к алтарю невесту сопровождали их семь собак. А перед торжеством не было ни девичника, ни мальчишника. Но в тот день его жена была «самой красивой девушкой в мире». Да и саму атмосферу 10-летней давности музыкант называет волшебной. Теперь же пара планирует повторить этот опыт. По словам Уильямса, новое свадебное торжество пройдет в его родном городе Сток-он Тренте в Британии, в одном из местных клубов.

Певец также признался, что запланировал очень романтичную церемонию. При этом Робби Уильямс сетует на то, что супруга уже сумели немного испортить ему «свадебное настроение», намекнув, что для новой церемонии она хотела бы также получить и новое кольцо, да еще и желательно с бриллиантом больших размеров, чем было в первом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:17

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