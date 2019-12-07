Врач-офтальмолог опроверг миф о вреде очков для лечения близорукости





Куренков подчеркнул, что после снятия очков формируется впечатление, что зрение стало хуже, но в реальности ситуация является иной. Близорукость имеет возможность коррекции. Такое может произойти исключительно в условиях соблюдении основного времени ношения очков. Подобное происходит регулярно.Помимо этого, медик пролил свет на новое заблуждение. Очки с уменьшенными диоптриями наносит глазам вред вместо оказания тренировки. Медик сообщает, что данное правило не функционирует для людей с дальнозоркостью, спровоцированной возрастными изменениями организма.