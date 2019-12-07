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OnePlus 8 Lite показали на качественных рендерах

В скором времени линейка смартфонов OnePlus 8 2020 модельного года может быть расширена до трех устройств и будет в большей степени напоминать флагманские линейки крупнейших производителей. К базовой и профессиональной версии этого поколения могут добавить самую доступную модель - OnePlus 8 Lite, а совсем недавно в Сети были опубликованы качественные рендеры, позволяющие подробно рассмотреть будущего дебютанта.
OnePlus 8 Lite показали на качественных рендерах

Пока об устройстве под названием OnePlus 8 Lite известно немного. Вероятнее всего, полагают эксперты, данный гаджет будет среднебюджетным и получит относительно скромное оснащение. Полные технические подробности о нем пока неизвестны, зато есть данные о том, что модель оснастят OLED-дисплеем с диагональю 6,4-6,5 дюйма, при этом сканер отпечатка пальца будет встроен прямо в экран. Как бы там ни было, но продемонстрированный на рендерах дизайн устройства не оставит равнодушными не только поклонников марки, но и многих других пользователей, тем более, что он почти точно копирует показанный ранее и еще не дебютировавший Samsung Galaxy S11e.

По некоторым данным, OnePlus 8 Lite будет официальной представлен вместе с другими устройствами 8-серии весной следующего года и будет позиционироваться производителем как конкурент линейке смартфонов Samsung Galaxy A среднего уровня.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:58

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