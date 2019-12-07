OnePlus 8 Lite показали на качественных рендерах





Пока об устройстве под названием OnePlus 8 Lite известно немного. Вероятнее всего, полагают эксперты, данный гаджет будет среднебюджетным и получит относительно скромное оснащение. Полные технические подробности о нем пока неизвестны, зато есть данные о том, что модель оснастят OLED-дисплеем с диагональю 6,4-6,5 дюйма, при этом сканер отпечатка пальца будет встроен прямо в экран. Как бы там ни было, но продемонстрированный на рендерах дизайн устройства не оставит равнодушными не только поклонников марки, но и многих других пользователей, тем более, что он почти точно копирует показанный ранее и еще не дебютировавший Samsung Galaxy S11e.По некоторым данным, OnePlus 8 Lite будет официальной представлен вместе с другими устройствами 8-серии весной следующего года и будет позиционироваться производителем как конкурент линейке смартфонов Samsung Galaxy A среднего уровня.