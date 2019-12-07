АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Эксперты назвали разрушающие кишечник продукты

Эксперты составили список продуктов, которые могут повысить риск разрушения кишечника. Медики отмечают, что регулярное употребление определённой еды позволяет увеличить восприимчивость человека к инфекциям.

Такая ситуация угрожает развитием различных воспалительных процессов. Гастроэнтеролог Томас Фрилинг отмечает, что здоровая пища укрепляет слизистую оболочку кишечника, повышая в организме уровень полезных бактерий, а также уменьшая количество вредных.

«Это важно, поскольку микроорганизмы в кишечнике обеспечивают взаимодействие с нервной системой и механизмами иммунитета», - сообщил специалист.

Крайне отрицательно на слизистую кишечника оказывают воздействие сладости, выпечка, майонез, маргарин, сало, а также обработанные продукты. Медик сообщил, что здоровью не станет вредить копченая колбаса, при условии употребления в небольших количествах. Недельная норма объёма красного мяса не должна превышать 0,5 кг. Среди наиболее полезных продуктов для кишечника: рыба, бананы, квашенная капуста, вареный картофель, фасоль, чёрный хлеб, морковь, шпинат, чечевица.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Анастасии Решетовой пропало грудное молоко из-за…
Сергей Лазарев на рождественском бранч Jo Malone встретился с британской моделью Поппи…
Робби Уильямс снова решил…
Врач-офтальмолог опроверг миф о вреде очков для лечения…
OnePlus 8 Lite показали на качественных…
Анна Семенович в детстве любила петь в лак для волос или…
Стала известна дата выпуска нового Audi RS Q8 в…
Эксперты назвали разрушающие кишечник…
"Моя благотворительность не о деньгах": Анастасия Волочкова рассказала о своих бесплатных…
Звезда «Дом-2» Александра Артемова рассказала, как заработала свои первые…
Брат актера Алексея Булдакова осудил его за исключение сына из…
Убийца MacBook Air от Redmi показан…
Вера Брежнева поделилась секретом правильного нанесения красной…
Ученые назвали главные особенности людей с I группой…
Звезда «Дом-2» Александра Черно рассказала, что гордится своим заботливым…
Анастасия Волочкова: "Это счастье - любить и быть…
Пока Татьяна Григорьевская нянчит внука, ее дочь Алена Рапунцель целуется в клубе с новым…
Александр Овечкин пошутил про завершение…
Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Полине…
Раскрыт план США в сфере развития ядерного оружия до конца текущего…
Эрика Герцег из группы «ВИА Гра» прокомментировала свои отношения с Константином…
«Папа никогда не орет»: Елизавета Пескова рассказала об отношениях с…
Константин Эрнст дал обещание заняться кинокарьерой Аллы…
Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить…
В Волгограде агрессивная собака откусила местной жительнице…
«Мои сексуальные способности выросли на 50%»: Дольф Лундгрен отказался от…
Redmi K30 оснастили громким динамиком и 3,5-миллиметровым…
Ученые разарботали дешевый тест для выявления риска рака молочной…
Михаил Боярский обрушился с критикой на Лайму Вайкуле и Максима Покровского из-за их высказываний о…
Что нужно сразу менять при покупке авто на вторичном рынке для предотвращения проблем, назвали…
Эксперты рассказали, как теплый пол увеличивает платежку за…
Максим Фадеев представил в Instagram новых артистов после перезапуска…
Телеведущая Милена Дейнега потеряла…
Создан напиток для похудения из морского…
Стало известно о новых испытаниях двигателя второго этапа разработки…
В России вводят новый сопроводительный документ на…
«Главное – попа и грудь»: Влад Топалов рассказал, что любит в Регине…
Ученые: Во время стресса растения способны…
Надежда Бабкина показала редкое семейное фото со всеми…
Леди Гага заявила о желании иметь…
Просмотреть все новости