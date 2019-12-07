Эксперты назвали разрушающие кишечник продукты





Такая ситуация угрожает развитием различных воспалительных процессов. Гастроэнтеролог Томас Фрилинг отмечает, что здоровая пища укрепляет слизистую оболочку кишечника, повышая в организме уровень полезных бактерий, а также уменьшая количество вредных., - сообщил специалист.Крайне отрицательно на слизистую кишечника оказывают воздействие сладости, выпечка, майонез, маргарин, сало, а также обработанные продукты. Медик сообщил, что здоровью не станет вредить копченая колбаса, при условии употребления в небольших количествах. Недельная норма объёма красного мяса не должна превышать 0,5 кг. Среди наиболее полезных продуктов для кишечника: рыба, бананы, квашенная капуста, вареный картофель, фасоль, чёрный хлеб, морковь, шпинат, чечевица.