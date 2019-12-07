Ученые: Дети от родителей с депрессией имеют другую структуру мозга





Исследователи из США провели масштабную научную работу, участниками которой стали семь тысяч детей с родителями. Как показал анализ снимков мозга, примерно треть их всех участников эксперимента находятся в группе риска из-за плохой наследственности. Об этом свидетельствовал сокращенный размер путамена, который отвечает за удовольствие, мотивацию и вознаграждение. «Проведенная работа позволила выявить новый фактор риска, который способен приводить к развитию депрессивных расстройств во время взросления. Впрочем, в наших прежних условиях уменьшение объемов путамена демонстрировали связи с ангедонией – снижением способности испытывать удовольствие. Не исключено, что величина этого участка головного мозга может влиять на риск развития депрессий, проще говоря, выступает в качестве трансдиагностического фактора, который делает человека более уязвимым к большому набору психических расстройств», - утверждают авторы этого исследования.Отмечается также, что исследования в области различий в строении мозга детей с различными наследственными факторами риска может повысить раннее выявление депрессивных состояний и пациентов, которые с наиболее высокой долей вероятности могут столкнуться с такими проблемами. Как рассчитывают специалисты, проведение новых исследований поможет повысить эффективность методов диагностики и лечения подобных расстройств.