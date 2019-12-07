"Моя благотворительность не о деньгах": Анастасия Волочкова рассказала о своих бесплатных выступлениях

Анастасия Волочкова опубликовала снимок, на котором она сидит на кресле возле камина. Одета знаменитость в полупрозрачный боди и черные брюки. В комментарии к посту танцовщица сообщила, когда она говорит о благотворительных концертах, то не имеет в виду сбор и передачу денежных средств нуждающимся, поскольку ее благотворительность не о деньгах. Анастасия Волочкова не собирает деньги, все пригласительные на ее выступления распространяются абсолютно бесплатно и любой желающий может легко попасть на спектакль с участием балерины.Также знаменитость написала в Instagram: "Моя благотворительность - это мои выступления! Я дарю вам свое личное время, внимание и силы". Миссия таких проектов заключается в том, чтобы дать шанс детям из различных коллективов показать себя и воспитать в них дух добропорядочности и профессионализма. Анастасия Волочкова понимает, что проекты с детьми вызывают не такой ажиотаж, как шпагаты и ее безупречная форма. Но балерина дает благотворительные концерты для своих фанатов и это для нее настоящее счастье.