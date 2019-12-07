Звезда «Дом-2» Александра Артемова рассказала, как заработала свои первые деньги

Александра Артемова отметила, что свои самые первые средства она смогла заработать еще в 10 лет. Она посетила новогодний корпоратив родителей и получила там свои первые 100 долларов. Звезда «Дом-2» рассказала, что на скрипке она исполнила произведение Жан-Жака Луи. По ее словам, уже на тот момент она почувствовала, как это зарабатывать, и ей очень сильно понравилось иметь личные средства, поэтому она приняла решение не останавливаться на достигнутом. Девушка отметила, что если у нее появлялись средства, которые предназначены на карманные расходы, то чаще всего она их не тратила, а прятала, и только по прошествии времени или покупала себе какую-то дорогую вещь, или же дарила подарок близкому человеку.Вспомнила Александра Артемова и о том, как в более маленьком возрасте продавала своим одноклассникам различную канцелярию, а также наклейки. Помимо этого, Артемова и сама была перекупщицей еще той.Сейчас Артемова утверждает, что не боится никакой работы и даже любит ее, в особенности, если получается достигнуть желаемого результата.