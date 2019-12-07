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Звезда «Дом-2» Александра Артемова рассказала, как заработала свои первые деньги

Бывшая участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Александра Артемова поделилась личной историей и рассказала, как заработала свои первые деньги. Она отметила, что это было еще в 2005 году.

Звезда «Дом-2» Александра Артемова рассказала, как заработала свои первые деньги

Александра Артемова отметила, что свои самые первые средства она смогла заработать еще в 10 лет. Она посетила новогодний корпоратив родителей и получила там свои первые 100 долларов. Звезда «Дом-2» рассказала, что на скрипке она исполнила произведение Жан-Жака Луи. По ее словам, уже на тот момент она почувствовала, как это зарабатывать, и ей очень сильно понравилось иметь личные средства, поэтому она приняла решение не останавливаться на достигнутом. Девушка отметила, что если у нее появлялись средства, которые предназначены на карманные расходы, то чаще всего она их не тратила, а прятала, и только по прошествии времени или покупала себе какую-то дорогую вещь, или же дарила подарок близкому человеку.

Вспомнила Александра Артемова и о том, как в более маленьком возрасте продавала своим одноклассникам различную канцелярию, а также наклейки. Помимо этого, Артемова и сама была перекупщицей еще той.


Сейчас Артемова утверждает, что не боится никакой работы и даже любит ее, в особенности, если получается достигнуть желаемого результата.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:13

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