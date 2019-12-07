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Убийца MacBook Air от Redmi показан целиком

«Убийца» MacBook Air от бренда Redmi был представлен целиком. Ноутбук RedmiBook 13 очень легкий, поэтому может быть удержан всего тремя пальцами.

В очередной раз устройство показали на 2-х тизерных картинках, из которых одна показывает девайс целиком, а вторая отмечает низкий вес продута технологической компании. Изображение отмечает высокое сходство с MacBook Pro диагональю 16 дюймов. При этом устройства имеют только внешние сходства, а по своим габаритам RedmiBook 13 станет соперничать за внимание покупателей с устройством MacBook Air.

Смартфон на тизере показывает функцию быстрой передачи файлов между устройствами. Новая технология функционирует при помощи облачного сервиса Xiaomi. По изображению можно предположить, что RedmiBook 13 получил металлический корпус. Сотрудники компании предложили поклонникам бренда угадать вес изделия. По предварительным данным, девайс станет весить чуть больше килограмма. При этом он получил значительную систему охлаждения и видеокарту GeForce MX250.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:56

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