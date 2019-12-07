Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина сменила фамилию





Теперь Елизавета Варум называет себя Лиз Холлоуэй. Судя по всему, речь идет о псевдониме, под которым она и продолжит выступать в США. Давно известно, что при рождении Елизавете дали фамилию матери, более того, после этого девушка часто жила в США под присмотром бабушки с дедушкой. Поэтому, во избежание проблем с оформлением сопроводительных документов, было решено дать ей фамилию Варум. По некоторым данным, Агутин с супругой позднее планировали все же сменить ее фамилию на двойную, но реализовать эту идею пока не получилось. Возможно, звездное семейство не захотело возиться с документами.А совсем недавно в жизни Елизаветы Варум произошли новые перемены. По словам ее отца, девушка рассталась со своим возлюбленным, отношения с которым длились несколько лет.