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Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина сменила фамилию

20-летняя дочь известных российских певцов Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета сменила фамилию матери и больше не будет выступать под ней в составе группы «Bruvvy Band». В подтверждение этому молодая артистка даже изменила данные в своем профиле в социальной сети.
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина сменила фамилию

Теперь Елизавета Варум называет себя Лиз Холлоуэй. Судя по всему, речь идет о псевдониме, под которым она и продолжит выступать в США. Давно известно, что при рождении Елизавете дали фамилию матери, более того, после этого девушка часто жила в США под присмотром бабушки с дедушкой. Поэтому, во избежание проблем с оформлением сопроводительных документов, было решено дать ей фамилию Варум. По некоторым данным, Агутин с супругой позднее планировали все же сменить ее фамилию на двойную, но реализовать эту идею пока не получилось. Возможно, звездное семейство не захотело возиться с документами.

А совсем недавно в жизни Елизаветы Варум произошли новые перемены. По словам ее отца, девушка рассталась со своим возлюбленным, отношения с которым длились несколько лет.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:54

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