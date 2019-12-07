Вера Брежнева поделилась секретом правильного нанесения красной помады





Вера Брежнева решила пообщаться со своими подписчиками. Певица опубликовала несколько фотографий, на одной она запечатлена крупным планом, на другой показаны ее губы и глаз. В комментарии исполнительница рассказала, чтобы выглядеть современно и актуально с красной помадой, она выбирает такие оттенки, как кораллово-красный и оранжево-красный. Они идут практически всем женщинам и они прекрасно сочетаются с повседневным стилем одежды. В таком макияже важно сначала убрать любые покраснения на коже и темные круги под глазами, а затем воспользоваться хайлайтером и нанести румяна.В конце своего поста в Instagram Вера Брежнева отметила, что яркие матовые губы идеально работают в сочетании со светящейся кожей и выразительными бровями. Также она посоветовала, чтобы макияж выглядел более модно, слегка растушевать контур губ ватной палочкой или маленькой кистью. Подписчики поблагодарили исполнительницу за подробный рассказ и оставили ей свои комплименты.