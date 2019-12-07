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Ученые назвали главные особенности людей с I группой крови

Как известно, всего существует четыре различных группы крови, при этом, каждая из них обладает уникальным набором особенностей. Ученые назвали 4 важных качества организма людей, которые являются носителями I группы.
Ученые назвали главные особенности людей с I группой крови

Отмечается, что людей с I группой крови принято считать универсальными донорами, поскольку их кровь подходит для переливания всем остальным группам. Кроме того, как утверждают японские специалисты, обладатели крови этой группы чаще становятся успешными в своей сфере деятельности, а также в личной жизни. Более того, у обладателей I группы наблюдается более высокий уровень защиты от заболеваний сердечно-сосудистой системы и сердечных приступов.

Наконец, утверждают ученые, люди с такой группой крови заметно менее восприимчивы к большинству заболеваний, которые могут быть вызваны активностью вирусов и бактерий, они также реже сталкиваются с язвой или холерой. А вот негативный аспект заключается в том, что мужчины с I группой крови обладают природной склонностью к набору лишнего веса.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:40

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