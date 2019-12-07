Ученые назвали главные особенности людей с I группой крови





Отмечается, что людей с I группой крови принято считать универсальными донорами, поскольку их кровь подходит для переливания всем остальным группам. Кроме того, как утверждают японские специалисты, обладатели крови этой группы чаще становятся успешными в своей сфере деятельности, а также в личной жизни. Более того, у обладателей I группы наблюдается более высокий уровень защиты от заболеваний сердечно-сосудистой системы и сердечных приступов.Наконец, утверждают ученые, люди с такой группой крови заметно менее восприимчивы к большинству заболеваний, которые могут быть вызваны активностью вирусов и бактерий, они также реже сталкиваются с язвой или холерой. А вот негативный аспект заключается в том, что мужчины с I группой крови обладают природной склонностью к набору лишнего веса.