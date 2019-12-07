Звезда «Дом-2» Александра Черно рассказала, что гордится своим заботливым мужем

Известно, что Александра и Иосиф мечтали о том, чтобы у них был ребенок. Но лишний вес девушки препятствовал зачатию малыша. Когда пара узнала, что уже в ближайшее время в их семье будет пополнение, то радости просто не было предела. Иосиф перестал ругаться со своей супругой и изменил модель своего поведения. Черно так и говорила: «Нас спас ребенок». По ее словам, после такой новости она обрела смысл жизни.Теперь Иосиф находится в ожидании появления на свет дочери или сына и ведет блог под названием «Папа может». А Александра Черно посвящает своему супругу целые публикации в личном аккаунте. Так, в одной из последних она написала, что за три года отношений с Иосифом они очень сильно выросли. Александра Черно отметила, что с гордостью говорит о том, что у нее самый лучший муж на земле. Черно подчеркивает, что он стал настоящим мужчиной и для нее дороже любого золота.