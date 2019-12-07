Анастасия Волочкова: "Это счастье - любить и быть любимой"
Анастасия Волочкова опубликовала на странице в Instagram фотографию с большим букетом белых роз. Также балерина сообщила своим фанатам, что счастье - это любить и быть любимой.
Анастасия Волочкова часто общается с подписчиками в социальных сетях. Балерина рассказывает им о происходящем в ее жизни, но при этом не показывает лицо и не называет имя своего возлюбленного. Сегодня танцовщица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена у себя дома возле рояля. Балерина надела короткое платье и держит в руках большой букет белых роз. В комментарии к публикации в Instagram знаменитость написала: "Это счастье - любить и быть любимой". В конце своего поста Анастасия Волочкова пожелала таких эмоций всем своим подписчикам.
Фанаты отреагировали моментально. Многие поздравили балерину с тем, что она нашла свою любовь. Некоторые спросили, когда же знаменитость раскроит имя своего избранника, но ответа пока не получили. Всего за несколько минут публикация Анастасии Волочковой набрала множество лайков.
Анастасия Волочкова часто общается с подписчиками в социальных сетях. Балерина рассказывает им о происходящем в ее жизни, но при этом не показывает лицо и не называет имя своего возлюбленного. Сегодня танцовщица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена у себя дома возле рояля. Балерина надела короткое платье и держит в руках большой букет белых роз. В комментарии к публикации в Instagram знаменитость написала: "Это счастье - любить и быть любимой". В конце своего поста Анастасия Волочкова пожелала таких эмоций всем своим подписчикам.
Фанаты отреагировали моментально. Многие поздравили балерину с тем, что она нашла свою любовь. Некоторые спросили, когда же знаменитость раскроит имя своего избранника, но ответа пока не получили. Всего за несколько минут публикация Анастасии Волочковой набрала множество лайков.