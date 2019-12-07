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Анастасия Волочкова: "Это счастье - любить и быть любимой"

Анастасия Волочкова опубликовала на странице в Instagram фотографию с большим букетом белых роз. Также балерина сообщила своим фанатам, что счастье - это любить и быть любимой.
Анастасия Волочкова: "Это счастье - любить и быть любимой"

Анастасия Волочкова часто общается с подписчиками в социальных сетях. Балерина рассказывает им о происходящем в ее жизни, но при этом не показывает лицо и не называет имя своего возлюбленного. Сегодня танцовщица опубликовала фотографию, на которой она запечатлена у себя дома возле рояля. Балерина надела короткое платье и держит в руках большой букет белых роз. В комментарии к публикации в Instagram знаменитость написала: "Это счастье - любить и быть любимой". В конце своего поста Анастасия Волочкова пожелала таких эмоций всем своим подписчикам.

Фанаты отреагировали моментально. Многие поздравили балерину с тем, что она нашла свою любовь. Некоторые спросили, когда же знаменитость раскроит имя своего избранника, но ответа пока не получили. Всего за несколько минут публикация Анастасии Волочковой набрала множество лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:26

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