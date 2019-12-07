Лариса Вербицкая недовольна, когда ее мужа Александра Дудова называют её отцом

Вербицкая в Instagram разместила фото в компании своего мужа. Снимок был сделан во время совместного отдыха. В руках у режиссёра фотоаппарат., — сообщила знаменитость.В настоящее время Ларисе Вербицкой 60 лет. Совсем недавно она отпраздновала собственный юбилей. Она хорошо выглядит для собственного возраста. Знакомство Вербицкой со вторым мужем состоялось в конце 1980-х во время посещения цирка. Он оказал помощь молодой матери, посетившей выступление в компании сына. На тот момент он работал журналистом и вёл съёмку программу о лошадях для новостей муниципального уровня. В 1990-м у пары родилась дочь Инна.