Лариса Вербицкая недовольна, когда ее мужа Александра Дудова называют её отцом
Мужа Ларисы Вербицкой довольно часто называют её отцом, что вызывает недовольство знаменитости. Телеведущая живёт в браке с режиссёром документальных кинолент Александром Дудовым.
Вербицкая в Instagram разместила фото в компании своего мужа. Снимок был сделан во время совместного отдыха. В руках у режиссёра фотоаппарат.
«Моего мужа уже 7-й раз посчитали моим отцом. Он всякий раз смеётся и благодарит за такой комплимент его супруге. Боюсь, ему станет совсем не до смеха, если его вдруг неожиданно станут называть моим дедушкой! Выход только один — все отправляемся на зарядку», — сообщила знаменитость.
В настоящее время Ларисе Вербицкой 60 лет. Совсем недавно она отпраздновала собственный юбилей. Она хорошо выглядит для собственного возраста. Знакомство Вербицкой со вторым мужем состоялось в конце 1980-х во время посещения цирка. Он оказал помощь молодой матери, посетившей выступление в компании сына. На тот момент он работал журналистом и вёл съёмку программу о лошадях для новостей муниципального уровня. В 1990-м у пары родилась дочь Инна.
Вербицкая в Instagram разместила фото в компании своего мужа. Снимок был сделан во время совместного отдыха. В руках у режиссёра фотоаппарат.
«Моего мужа уже 7-й раз посчитали моим отцом. Он всякий раз смеётся и благодарит за такой комплимент его супруге. Боюсь, ему станет совсем не до смеха, если его вдруг неожиданно станут называть моим дедушкой! Выход только один — все отправляемся на зарядку», — сообщила знаменитость.
В настоящее время Ларисе Вербицкой 60 лет. Совсем недавно она отпраздновала собственный юбилей. Она хорошо выглядит для собственного возраста. Знакомство Вербицкой со вторым мужем состоялось в конце 1980-х во время посещения цирка. Он оказал помощь молодой матери, посетившей выступление в компании сына. На тот момент он работал журналистом и вёл съёмку программу о лошадях для новостей муниципального уровня. В 1990-м у пары родилась дочь Инна.