Александр Овечкин пошутил про завершение карьеры





«Что произойдет, если мне удастся превзойти рекорд Гретцки? Наверное, вы после этого больше не увидите меня на льду. Сразу же выйду на пенсию», - заявил ранее Овечкин в беседе с журналистами американского спортивного телеканала ESPN. Примечательно, что на данный момент в активе российского хоккеиста 678 заброшенных шайб, в то время как у обладателя рекорда за всю историю НХЛ – 894. Проще говоря, для Овечкина эта отметка, вероятно, останется недостижимой.