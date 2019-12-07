Александр Овечкин пошутил про завершение карьеры
Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий на данный момент за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», забавно пошутил по поводу возможного завершения карьеры. Уйти из спорта нападающий якобы планирует в случае, если ему удастся побить рекорд легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.
«Что произойдет, если мне удастся превзойти рекорд Гретцки? Наверное, вы после этого больше не увидите меня на льду. Сразу же выйду на пенсию», - заявил ранее Овечкин в беседе с журналистами американского спортивного телеканала ESPN. Примечательно, что на данный момент в активе российского хоккеиста 678 заброшенных шайб, в то время как у обладателя рекорда за всю историю НХЛ – 894. Проще говоря, для Овечкина эта отметка, вероятно, останется недостижимой.
«Что произойдет, если мне удастся превзойти рекорд Гретцки? Наверное, вы после этого больше не увидите меня на льду. Сразу же выйду на пенсию», - заявил ранее Овечкин в беседе с журналистами американского спортивного телеканала ESPN. Примечательно, что на данный момент в активе российского хоккеиста 678 заброшенных шайб, в то время как у обладателя рекорда за всю историю НХЛ – 894. Проще говоря, для Овечкина эта отметка, вероятно, останется недостижимой.