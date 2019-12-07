АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Александр Овечкин пошутил про завершение карьеры

Знаменитый российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий на данный момент за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», забавно пошутил по поводу возможного завершения карьеры. Уйти из спорта нападающий якобы планирует в случае, если ему удастся побить рекорд легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.
Александр Овечкин пошутил про завершение карьеры

«Что произойдет, если мне удастся превзойти рекорд Гретцки? Наверное, вы после этого больше не увидите меня на льду. Сразу же выйду на пенсию», - заявил ранее Овечкин в беседе с журналистами американского спортивного телеканала ESPN. Примечательно, что на данный момент в активе российского хоккеиста 678 заброшенных шайб, в то время как у обладателя рекорда за всю историю НХЛ – 894. Проще говоря, для Овечкина эта отметка, вероятно, останется недостижимой.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:18

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дом-2» Александра Артемова рассказала, как заработала свои первые…
Брат актера Алексея Булдакова осудил его за исключение сына из…
Убийца MacBook Air от Redmi показан…
Вера Брежнева поделилась секретом правильного нанесения красной…
Ученые назвали главные особенности людей с I группой…
Звезда «Дом-2» Александра Черно рассказала, что гордится своим заботливым…
Анастасия Волочкова: "Это счастье - любить и быть…
Пока Татьяна Григорьевская нянчит внука, ее дочь Алена Рапунцель целуется в клубе с новым…
Александр Овечкин пошутил про завершение…
Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Полине…
Раскрыт план США в сфере развития ядерного оружия до конца текущего…
Эрика Герцег из группы «ВИА Гра» прокомментировала свои отношения с Константином…
«Папа никогда не орет»: Елизавета Пескова рассказала об отношениях с…
Константин Эрнст дал обещание заняться кинокарьерой Аллы…
Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить…
В Волгограде агрессивная собака откусила местной жительнице…
«Мои сексуальные способности выросли на 50%»: Дольф Лундгрен отказался от…
Redmi K30 оснастили громким динамиком и 3,5-миллиметровым…
Ученые разарботали дешевый тест для выявления риска рака молочной…
Михаил Боярский обрушился с критикой на Лайму Вайкуле и Максима Покровского из-за их высказываний о…
Что нужно сразу менять при покупке авто на вторичном рынке для предотвращения проблем, назвали…
Эксперты рассказали, как теплый пол увеличивает платежку за…
Максим Фадеев представил в Instagram новых артистов после перезапуска…
Телеведущая Милена Дейнега потеряла…
Создан напиток для похудения из морского…
Стало известно о новых испытаниях двигателя второго этапа разработки…
В России вводят новый сопроводительный документ на…
«Главное – попа и грудь»: Влад Топалов рассказал, что любит в Регине…
Ученые: Во время стресса растения способны…
Надежда Бабкина показала редкое семейное фото со всеми…
Леди Гага заявила о желании иметь…
Эксперты рассказали, почему не стоит оставлять автомобили зимой в…
На детском снимке актриса Равшана Куркова назвала себя «толстуном»…
Сегодня отмечается Катерина Санница: История праздника и распространенные…
Любовь Успенская поучаствовала в “обнаженной”…
Пассажирское сиденье для Porsche 935 стоит $10…
Алла Пугачева помолодела на 30 лет благодаря дерзкому…
Учёные выявили вариации в ДНК, влияющие на наследственный риск развития…
Лариса Гузеева дала мужчинам советы по правильному поведению с женщинами в…
В Женеве представят электрический…
Просмотреть все новости