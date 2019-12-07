Пока Татьяна Григорьевская нянчит внука, ее дочь Алена Рапунцель целуется в клубе с новым ухажером
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алена Рапунцель провела время в ночном клубе, а своего сына Богдана оставила матери Татьяне Владимировне. Вместе с ней на вечеринке был и ее новый ухажер из Питера Кирилл Кондратьев.
Все прекрасно знают, что Татьяна Григорьевская буквально заменила своему внуку маму. Сама Алена Рапунцель продолжает развлекаться по разным сомнительным заведениям в компании новых мужчин. Так, только недавно рядом с Аленой был Роман Макеев, а теперь, похоже, его место занял Кирилл Кондратьев.
Практически все в курсе, что в течение последних нескольких недель Алена Рапунцель общалась с человеком, который пришел на Поляну, но его не пропустили дальше. Рапунцель начала активно с ним переписываться в интернете и отметила, что ей нравится его наглость, ведь таким поведением он похож на Илью Яббарова. В обществе этого молодого человека Алена отметила свой день рождения.
Так, новые знакомые целовались в клубе, но большинство предположили, что на этом их знакомство не закончилось, тем более, что отчетливо на кадрах, которые просочились в Сеть видно, она еле держится на ногах.
Все прекрасно знают, что Татьяна Григорьевская буквально заменила своему внуку маму. Сама Алена Рапунцель продолжает развлекаться по разным сомнительным заведениям в компании новых мужчин. Так, только недавно рядом с Аленой был Роман Макеев, а теперь, похоже, его место занял Кирилл Кондратьев.
Практически все в курсе, что в течение последних нескольких недель Алена Рапунцель общалась с человеком, который пришел на Поляну, но его не пропустили дальше. Рапунцель начала активно с ним переписываться в интернете и отметила, что ей нравится его наглость, ведь таким поведением он похож на Илью Яббарова. В обществе этого молодого человека Алена отметила свой день рождения.
[center]
Так, новые знакомые целовались в клубе, но большинство предположили, что на этом их знакомство не закончилось, тем более, что отчетливо на кадрах, которые просочились в Сеть видно, она еле держится на ногах.