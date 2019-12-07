Раскрыт план США в сфере развития ядерного оружия до конца текущего века





Создать комплекс ядерного оружия США намеревается в 2026-м. Такая триада сможет существовать почти до конца 21 века. Заменой для подлодок, транспортирующих баллистические снаряды типа «Огайо», станут аппараты, созданные в соответствии с проектом 826 «Колумбия».ВМФ США откажутся от «Минитмен-III» ради использования ракет, известных под индексом GLSD. Вдобавок, запланировано полное обновление бомбардировочных авиабортов стратегического класса. Помимо этого, самолёты моделей B-52H, B-2 и B-1 получат замену в виде B-21 Raider.