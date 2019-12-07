Брат актера Алексея Булдакова осудил его за исключение сына из завещания





После себя Булдаков оставил дом в Подмосковье, стоимость которого оценивается в 50 миллионов рублей, а также автомобиль марки Toyota – все это досталось его избраннице Людмиле Куцанкиной. Более того, примерно за полгода до своей кончины актер продал столичную двухкомнатную квартиру в довольно престижном районе города. А вот его единственный сын при этом остался без наследства. Родная мать сына Булдакова Зинаида Старостенко следила за жизнью бывшего возлюбленного. Вообще, будучи прекрасным артистом, Алексей Булдаков так и не смог создать что-то стоящее в своей личной жизни. Дав сыну свою фамилию, знаменитый артист почему-то решил оставить его без наследства. При этом, повлиять на текст завещания, составленного артистом более 20 лет тому назад, уже никак нельзя. Именно это обстоятельство вызвало столь негативную реакцию со стороны брата актера Николая Булдакова.«Не понимаю, как он мог оставить сына ни с чем. Так нельзя. Я с Люсей не общаюсь, она обещала еще на мой день рождения летом позвонить, но поздравлений от нее я так и не услышал. Сейчас вокруг нее сложилось не очень хорошее окружение, а потому некоторые ее поступки мне вполне понятны. Но вот от брата подобного я совсем не ожидал», - приводит слова брата актера издание «Собеседник».