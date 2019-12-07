Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Полине Гагариной





, — прокомментировал исполнитель жест в середине выступления.Артист вышел на сцену в зелёном спорткостюме и кепке для исполнения композиции «Лишь о тебе мечтая». Курчанин подражал образу уличного хулигана и старался делать неуважительные жесты и в целом вести себя как игнорирующий общественные нормы культуры человек.Гагарина предположила, что поведение конкурсанта стало результатом наставлений Сергея Шнурова. Она обратилась к артисту с просьбой убрать за своим подопечным. Шнуров быстро очистил стол перед коллегой от семечек, которые в результате отдали девушке из зрительного зала. Певица отметила, что запомнила Арсения со времен прослушиваний. В то время он произвел на неё впечатление воспитанного молодого человека.