Участник шоу «Голос» проявил хамское отношение к Полине Гагариной
В эфире проекта «Голос» 17-летний Арсений Курчанин выступил в образе «гопника» и подарил Полине Гагариной семечки. Вначале он бросил горсть на тумбу судьи, а затем добавил порцию с хлопком рукой рядом с кнопкой, чем напугал певицу и проявил хамское отношение.
«Держи, малая! От души», — прокомментировал исполнитель жест в середине выступления.
Артист вышел на сцену в зелёном спорткостюме и кепке для исполнения композиции «Лишь о тебе мечтая». Курчанин подражал образу уличного хулигана и старался делать неуважительные жесты и в целом вести себя как игнорирующий общественные нормы культуры человек.
Гагарина предположила, что поведение конкурсанта стало результатом наставлений Сергея Шнурова. Она обратилась к артисту с просьбой убрать за своим подопечным. Шнуров быстро очистил стол перед коллегой от семечек, которые в результате отдали девушке из зрительного зала. Певица отметила, что запомнила Арсения со времен прослушиваний. В то время он произвел на неё впечатление воспитанного молодого человека.
«Держи, малая! От души», — прокомментировал исполнитель жест в середине выступления.
Артист вышел на сцену в зелёном спорткостюме и кепке для исполнения композиции «Лишь о тебе мечтая». Курчанин подражал образу уличного хулигана и старался делать неуважительные жесты и в целом вести себя как игнорирующий общественные нормы культуры человек.
Гагарина предположила, что поведение конкурсанта стало результатом наставлений Сергея Шнурова. Она обратилась к артисту с просьбой убрать за своим подопечным. Шнуров быстро очистил стол перед коллегой от семечек, которые в результате отдали девушке из зрительного зала. Певица отметила, что запомнила Арсения со времен прослушиваний. В то время он произвел на неё впечатление воспитанного молодого человека.