Эрика Герцег из группы «ВИА Гра» прокомментировала свои отношения с Константином Меладзе





Несколько месяцев назад начали распространяться слухи о романе Константина Меладзе и Эрики Герцег. Продюсер никак не комментирует данные сплетни, а его супруга Вера Брежнева не верит в то, что ее возлюбленный может ей изменить. Накануне группа «ВИА Гры» выступала на сцене Кремлевского дворца в рамках концерта «Русское Рождество». После выступления Эрика Герцег дала интервью, в котором рассказала, что мечтала встретить доброго и умного мужчину. Несколько лет назад она загадала это желание на новый год, и оно исполнись. Имя своего возлюбленного участница группы «ВИА Гра» называть не стала. Также она сообщила, что не хочет появляться с избранником на публике, поскольку считает, что «счастье любит тишину».Эрика Герцег отметила, что слухи о романе с Константином Меладзе не дают им жить спокойно. Исполнительница вынуждена постоянно оправдываться и объяснять, что с продюсером у нее просто рабочие отношения и о больше речи быть не может.