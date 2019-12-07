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«Папа никогда не орет»: Елизавета Пескова рассказала об отношениях с отцом

Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова откровенно рассказала об отношениях с отцом. Как утверждает Елизавета Пескова, пресс-секретарь главы государства является очень строгим родителем, зато никогда не грубит родным и старается решить все проблемы путем переговоров.
«Папа никогда не орет»: Елизавета Пескова рассказала об отношениях с отцом

Елизавета Дмитриевна Пескова может похвастаться многим. Она успешна в учебе, знает пять языков, в скором времени планирует занять хорошую должность. Но, несмотря на все эти достижения и успехи, Дмитрий Сергеевич довольно редко хвалит дочь. По ее словам, отец чрезвычайно требователен и всегда старается, чтобы его дети подходили к принятию решений со всей ответственностью. Как только Елизавета достигла совершеннолетнего возраста, он даже решил перестать оказывать ей финансовую поддержку. «Папа хорошо разбирается в культуре Востока, поэтому у нас подобный момент постоянно присутствовал. Стоит мне сделать что-то не так, то самым неприятным для меня наказанием станет его разочарование», - признается Лиза Пескова

Зато, как отмечает Пескова, отец никогда не станет выражать свое недовольство или разочарование грубостью или криком. «Папа никогда не орет. Говорит всегда тихо, но достаточно четко. Он умеет одним только взглядом дать понять, о чем он думает», - приводит ее слова портал «СтарХит».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:39

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