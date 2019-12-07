Константин Эрнст дал обещание заняться кинокарьерой Аллы Пугачёвой





Эрнст сообщил, что Пугачёва стала звездой на сцене еще в 1975-м, поэтому сегодня она остаётся несравнимой с коллегами. Глава Первого канала подвернул, что Примадонну все любят. Ввиду этого Эрнст отметил важность создания кино. Он отметил слова Михалкова о готовности снять Пугачёву после её превращения в «старуху»., — сообщает Эрнст.Появилась информация о том, что Алла Пугачёва столкнулась с отказом от Никиты Михалкова об исполнении роли старушки в юмористическом эпизоде. Ранее Примадонна пожаловалась, что режиссёр дал обещание принять участие в такого рода амплуа, однако не стал делать этого.