Константин Эрнст дал обещание заняться кинокарьерой Аллы Пугачёвой
Константин Эрнст дал обещание заняться кинокарьерой Аллы Пугачёвой. Гендиректор Первого канала сообщил об этом во время премьеры ленты «Тот самый концерт».
Эрнст сообщил, что Пугачёва стала звездой на сцене еще в 1975-м, поэтому сегодня она остаётся несравнимой с коллегами. Глава Первого канала подвернул, что Примадонну все любят. Ввиду этого Эрнст отметил важность создания кино. Он отметил слова Михалкова о готовности снять Пугачёву после её превращения в «старуху».
«Поскольку Алла Пугачева никогда не сможет сделать такое превращение, Михалкову потребуется снять её в самое скорое время. В скором времени узнаете обо всём», — сообщает Эрнст.
Появилась информация о том, что Алла Пугачёва столкнулась с отказом от Никиты Михалкова об исполнении роли старушки в юмористическом эпизоде. Ранее Примадонна пожаловалась, что режиссёр дал обещание принять участие в такого рода амплуа, однако не стал делать этого.
Эрнст сообщил, что Пугачёва стала звездой на сцене еще в 1975-м, поэтому сегодня она остаётся несравнимой с коллегами. Глава Первого канала подвернул, что Примадонну все любят. Ввиду этого Эрнст отметил важность создания кино. Он отметил слова Михалкова о готовности снять Пугачёву после её превращения в «старуху».
«Поскольку Алла Пугачева никогда не сможет сделать такое превращение, Михалкову потребуется снять её в самое скорое время. В скором времени узнаете обо всём», — сообщает Эрнст.
Появилась информация о том, что Алла Пугачёва столкнулась с отказом от Никиты Михалкова об исполнении роли старушки в юмористическом эпизоде. Ранее Примадонна пожаловалась, что режиссёр дал обещание принять участие в такого рода амплуа, однако не стал делать этого.