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В Волгограде агрессивная собака откусила местной жительнице палец

В Дзержинском районе Волгограда в минувшую среду, 4 ноября, крупный пес породы алабай совершил нападение на местную жительницу. В результате этого происшествия пострадавшая лишилась пальца. Примечательно, что, по словам женщины, это уже третий случай нападения пса.
В Волгограде агрессивная собака откусила местной жительнице палец

Нападение, как сообщает местная пресса, произошло в тот момент, когда волгоградка выгуливала во дворе свою собаку. Внезапно рядом появился алабай крупных размеров, который тут же набросился на ее питомца. Женщина пыталась защитить любимое животное, однако пострадала сама. Отогнать агрессивного пса удалось только после вмешательства неравнодушных прохожих, однако без последствий не обошлось. Во время этой схватки пес откусил горожанке фалангу пальца, также серьезные травмы получила ее собака.

Уже в клинике пострадавшая женщина узнала от врачей, что от зубов этого агрессивного пса в последнее время пострадали еще трое горожан. Очевидцы также утверждают, что на нападавшем животном был ошейник, а значит, оно может быть домашним.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:12

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