«Мои сексуальные способности выросли на 50%»: Дольф Лундгрен отказался от мяса





«Я доверился пропаганде веганской диеты и подумал, что стоит попробовать. Удивительно, но после отказа от мяса мои сексуальные способности выросли на 50%, впрочем, мне сложно себя оценивать», - рассказал актер в эфире известного утреннего британского телешоу. Артист считает, что в самом фильме, который подтолкнул его к такому эксперименту, все же имеются некоторые неточности. Разумеется, утверждает он, хорошо питаться овощами и фруктами, однако людям, которые любят курицу, важно переосмыслить собственный образ жизни и осознать, насколько полезны антиоксиданты. При этом Дольф Лундгрен призвал не убеждать окружающих в том, что мясо их убивает, а просто придерживаться растительной диеты, не отказываясь от пищи животного происхождения полностью.Стоит напомнить, немногим ранее звезда боевиков 90-х рассказал о том, что его дочь Ида строит карьеру в модельном бизнесе и имеет определенный успех.