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Redmi K30 оснастили громким динамиком и 3,5-миллиметровым разъемом

Премьера долгожданного смартфона Redmi K30 должна состояться уже на следующей неделе. Тем временем, в Сети появляется все больше подробностей о грядущей новинке. Так, накануне стало известно о том, что смартфон оснащен довольно громким динамиком и 3,5-миллиметровым разъемом для наушников.
Redmi K30 оснастили громким динамиком и 3,5-миллиметровым разъемом

Недавно в Сети был опубликован новый официальный тизер будущего дебютанта, на котором производитель раскрыл некоторые подробности о звуковых особенностях Redmi K30. Как оказалось, смартфон оснащен громкоговорителем 1217, который считается одним из самым больших и громких на рынке. Выходит, что сравнить звучание будущей новинки можно с нынешним Redmi K20, в котором применяется точно такой же динамик.

Еще одной особенностью Redmi K30 оказалось сохранение стандартного 3,5-миллиметрового разъема для подключения наушников. До недавнего времени предполагалось, что разработчик избавится от него в новой модели, но представители Redmi в новом тизере решили опровергнуть и эти слухи.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:54

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