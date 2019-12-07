Redmi K30 оснастили громким динамиком и 3,5-миллиметровым разъемом
Премьера долгожданного смартфона Redmi K30 должна состояться уже на следующей неделе. Тем временем, в Сети появляется все больше подробностей о грядущей новинке. Так, накануне стало известно о том, что смартфон оснащен довольно громким динамиком и 3,5-миллиметровым разъемом для наушников.
Недавно в Сети был опубликован новый официальный тизер будущего дебютанта, на котором производитель раскрыл некоторые подробности о звуковых особенностях Redmi K30. Как оказалось, смартфон оснащен громкоговорителем 1217, который считается одним из самым больших и громких на рынке. Выходит, что сравнить звучание будущей новинки можно с нынешним Redmi K20, в котором применяется точно такой же динамик.
Еще одной особенностью Redmi K30 оказалось сохранение стандартного 3,5-миллиметрового разъема для подключения наушников. До недавнего времени предполагалось, что разработчик избавится от него в новой модели, но представители Redmi в новом тизере решили опровергнуть и эти слухи.
Недавно в Сети был опубликован новый официальный тизер будущего дебютанта, на котором производитель раскрыл некоторые подробности о звуковых особенностях Redmi K30. Как оказалось, смартфон оснащен громкоговорителем 1217, который считается одним из самым больших и громких на рынке. Выходит, что сравнить звучание будущей новинки можно с нынешним Redmi K20, в котором применяется точно такой же динамик.
Еще одной особенностью Redmi K30 оказалось сохранение стандартного 3,5-миллиметрового разъема для подключения наушников. До недавнего времени предполагалось, что разработчик избавится от него в новой модели, но представители Redmi в новом тизере решили опровергнуть и эти слухи.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:54