Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить вес





Как показали результаты исследования, проведенного учеными-медиками из США, для достижения такого эффекта человеку нужно есть лишь в течение 10 часов в сутки, а остальные 14 часов его организм должен находиться в так называемой «пищевой паузе». В проведенном учеными эксперименте приняли участие два десятка женщин и мужчин среднего возраста. При этом, у каждого пациента наблюдается метаболический синдром – нарушение обменных процессов в организме, которое выражено в замедлении метаболизма и приводит к набору лишнего веса. В основном, это заболевание связано с нездоровым образом жизни и способствует развитию гипертонии, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.Спустя три месяца после начала испытаний авторы этого проекта сумели подвести первые его итоги. Как выяснилось, испытуемым оказалось довольно просто придерживаться рекомендаций медиков по режиму питания. Более того, в среднем у каждого добровольца было зафиксировано снижение давления, падение уровня холестерина и сахара в крови, уменьшение окружности талии, а также падение веса примерно на 3 килограмма.Авторы исследования также отмечают, что, по словам испытуемых, у них у всех нормализовался режим сна, а сами они чувствовали себя значительно более энергично. После эксперимента четверть его участников продолжили систематически придерживаться тех же правил.