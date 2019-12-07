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Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить вес

Сбросить несколько лишних килограммов всего за 12 недель, да еще и без каких-либо изнуряющих тренировок или нервных диет – это реально. Как утверждают американские специалисты, для этого достаточно придерживаться лишь одного простого правила.
Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить вес

Как показали результаты исследования, проведенного учеными-медиками из США, для достижения такого эффекта человеку нужно есть лишь в течение 10 часов в сутки, а остальные 14 часов его организм должен находиться в так называемой «пищевой паузе». В проведенном учеными эксперименте приняли участие два десятка женщин и мужчин среднего возраста. При этом, у каждого пациента наблюдается метаболический синдром – нарушение обменных процессов в организме, которое выражено в замедлении метаболизма и приводит к набору лишнего веса. В основном, это заболевание связано с нездоровым образом жизни и способствует развитию гипертонии, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Спустя три месяца после начала испытаний авторы этого проекта сумели подвести первые его итоги. Как выяснилось, испытуемым оказалось довольно просто придерживаться рекомендаций медиков по режиму питания. Более того, в среднем у каждого добровольца было зафиксировано снижение давления, падение уровня холестерина и сахара в крови, уменьшение окружности талии, а также падение веса примерно на 3 килограмма.

Авторы исследования также отмечают, что, по словам испытуемых, у них у всех нормализовался режим сна, а сами они чувствовали себя значительно более энергично. После эксперимента четверть его участников продолжили систематически придерживаться тех же правил.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:21

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