Ученые разарботали дешевый тест для выявления риска рака молочной железы





Себестоимость процесса оценивается в сумму менее 100 рублей, сообщает Сергей Солодских из кафедры генетики университета. Он отмечает, что была сформирована тест-система в целях раннего выяснения факторов склонности к появлению заболевания молочной железы. Она базируется на изыскании деталей генетических параметров человека. Это достаточно доступный способ, включая тест-систему порядка 8 тысячи рублей из расчёта на 96 реакций, поскольку единственный анализ оценивается в сумму меньше 100 рублей.Создание тест-системы ведётся с 2014-го с использованием гранта Минобрнауки в объёме порядка 10 млн рублей. Система тестирования представляет собой набор из нескольких пробирок с рядом растворов, ферментов, а также праймеров определения ДНК. В разработке применяется процесс полимеразного взаимодействия.Отмечается, что женщинам для анализа будет достаточно сдать кровь. Уже были проведены изыскания с привлечением почти 250 представительниц слабого пола возрастом 20-80 лет. Отмечается, что после завершения клинических испытаний системы будет создано предприятие для массового производства продукта. На территории Воронежской области имеется свыше 70 тысяч онкобольных, включая 12 тысяч женщин с заболеванием молочной железы.