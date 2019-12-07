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Ученые разарботали дешевый тест для выявления риска рака молочной железы

Ученые Воронежского госуниверситета создали дешёвый тест для определения риска возникновения рака молочной железы. При участии онкологов была создана новая методика определения склонности пациенток к соответствующему заболеванию.
Ученые разарботали дешевый тест для выявления риска рака молочной железы

Себестоимость процесса оценивается в сумму менее 100 рублей, сообщает Сергей Солодских из кафедры генетики университета. Он отмечает, что была сформирована тест-система в целях раннего выяснения факторов склонности к появлению заболевания молочной железы. Она базируется на изыскании деталей генетических параметров человека. Это достаточно доступный способ, включая тест-систему порядка 8 тысячи рублей из расчёта на 96 реакций, поскольку единственный анализ оценивается в сумму меньше 100 рублей.

Создание тест-системы ведётся с 2014-го с использованием гранта Минобрнауки в объёме порядка 10 млн рублей. Система тестирования представляет собой набор из нескольких пробирок с рядом растворов, ферментов, а также праймеров определения ДНК. В разработке применяется процесс полимеразного взаимодействия.

Отмечается, что женщинам для анализа будет достаточно сдать кровь. Уже были проведены изыскания с привлечением почти 250 представительниц слабого пола возрастом 20-80 лет. Отмечается, что после завершения клинических испытаний системы будет создано предприятие для массового производства продукта. На территории Воронежской области имеется свыше 70 тысяч онкобольных, включая 12 тысяч женщин с заболеванием молочной железы.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:45

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