АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Михаил Боярский обрушился с критикой на Лайму Вайкуле и Максима Покровского из-за их высказываний о россиянах

Известный российский актер Михаил Боярский выступил с резкой критикой в адрес певицы Лаймы Вайкуле и ее коллеги Максима Покровского после их нелестных высказываний в адрес россиян. Народный артист утверждает, что «недопустимо плевать туда, где из них сделали людей».
Михаил Боярский обрушился с критикой на Лайму Вайкуле и Максима Покровского из-за их высказываний о россиянах

Как заявляет Боярский, его совсем не интересует творчество Максима Покровского. «Мне с ним обсуждать нечего, хотя бы из-за того, что у меня совершенно другой взгляд на нашу страну, другие мысли», - прокомментировал Михаил Сергеевич слова солиста группы «Ногу свело» о том, что «российская нация деградирует и оклемается только через столетие, когда в стране произойдет смена власти». Высказался актер и о словах Вайкуле, которая осталась недовольна масштабом аплодисментов от зрителей в России. В этой связи артист уверен, что певице стоило бы для начала разобраться в своих личных ощущениях и в восприятии публики. «Я не попадаю в подобные ситуации. Мне всегда хватает аплодисментов, которыми со мной делятся зрители», - приводит его слова «Царьград».

Напомним, Лайма Вайкуле оказалась недовольна после того, как на церемонии премии «Золотой граммофон» зрительский зал встретил ее довольно скромными аплодисментами.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Константин Эрнст дал обещание заняться кинокарьерой Аллы…
Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить…
В Волгограде агрессивная собака откусила местной жительнице…
«Мои сексуальные способности выросли на 50%»: Дольф Лундгрен отказался от…
Redmi K30 оснастили громким динамиком и 3,5-миллиметровым…
Ученые разарботали дешевый тест для выявления риска рака молочной…
Михаил Боярский обрушился с критикой на Лайму Вайкуле и Максима Покровского из-за их высказываний о…
Что нужно сразу менять при покупке авто на вторичном рынке для предотвращения проблем, назвали…
Эксперты рассказали, как теплый пол увеличивает платежку за…
Максим Фадеев представил в Instagram новых артистов после перезапуска…
Телеведущая Милена Дейнега потеряла…
Создан напиток для похудения из морского…
Стало известно о новых испытаниях двигателя второго этапа разработки…
В России вводят новый сопроводительный документ на…
«Главное – попа и грудь»: Влад Топалов рассказал, что любит в Регине…
Ученые: Во время стресса растения способны…
Надежда Бабкина показала редкое семейное фото со всеми…
Леди Гага заявила о желании иметь…
Эксперты рассказали, почему не стоит оставлять автомобили зимой в…
На детском снимке актриса Равшана Куркова назвала себя «толстуном»…
Сегодня отмечается Катерина Санница: История праздника и распространенные…
Любовь Успенская поучаствовала в “обнаженной”…
Пассажирское сиденье для Porsche 935 стоит $10…
Алла Пугачева помолодела на 30 лет благодаря дерзкому…
Учёные выявили вариации в ДНК, влияющие на наследственный риск развития…
Лариса Гузеева дала мужчинам советы по правильному поведению с женщинами в…
В Женеве представят электрический…
Альбина Джанабаева убедила сына Дениса сняться с ней в клипе Дениса Клявера «Когда ты станешь большим.…
Апельсиновый сок, молоко и кофе продлевают жизнь…
Запутавшаяся в платье Лера Кудрявцева едва не упала в…
Специалисты по этикету не увидели проблемы в сидячем слушании гимна Ангелой…
Валерий Леонтьев раскрыл подробности ограбления его…
Обновленный ГАЗ “Соболь” 4х4 позиционируют как комфортабельное авто для…
Юлия Барановская не может претендовать на алименты от Андрея…
В Microsoft Store не будет приложения…
«Я сказала «Да»: Певице МакSим сделали…
Ученые доказали пользу молитвы для психического здоровья…
Ирина Розанова поздравила брата с днем рождения и извинилась за потраченное…
Hyundai рассматривает возможность продаж в России водородных…
Врачи рассказали, кому лучше избегать употребления…
Просмотреть все новости