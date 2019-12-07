Михаил Боярский обрушился с критикой на Лайму Вайкуле и Максима Покровского из-за их высказываний о россиянах
Известный российский актер Михаил Боярский выступил с резкой критикой в адрес певицы Лаймы Вайкуле и ее коллеги Максима Покровского после их нелестных высказываний в адрес россиян. Народный артист утверждает, что «недопустимо плевать туда, где из них сделали людей».
Как заявляет Боярский, его совсем не интересует творчество Максима Покровского. «Мне с ним обсуждать нечего, хотя бы из-за того, что у меня совершенно другой взгляд на нашу страну, другие мысли», - прокомментировал Михаил Сергеевич слова солиста группы «Ногу свело» о том, что «российская нация деградирует и оклемается только через столетие, когда в стране произойдет смена власти». Высказался актер и о словах Вайкуле, которая осталась недовольна масштабом аплодисментов от зрителей в России. В этой связи артист уверен, что певице стоило бы для начала разобраться в своих личных ощущениях и в восприятии публики. «Я не попадаю в подобные ситуации. Мне всегда хватает аплодисментов, которыми со мной делятся зрители», - приводит его слова «Царьград».
Напомним, Лайма Вайкуле оказалась недовольна после того, как на церемонии премии «Золотой граммофон» зрительский зал встретил ее довольно скромными аплодисментами.
Как заявляет Боярский, его совсем не интересует творчество Максима Покровского. «Мне с ним обсуждать нечего, хотя бы из-за того, что у меня совершенно другой взгляд на нашу страну, другие мысли», - прокомментировал Михаил Сергеевич слова солиста группы «Ногу свело» о том, что «российская нация деградирует и оклемается только через столетие, когда в стране произойдет смена власти». Высказался актер и о словах Вайкуле, которая осталась недовольна масштабом аплодисментов от зрителей в России. В этой связи артист уверен, что певице стоило бы для начала разобраться в своих личных ощущениях и в восприятии публики. «Я не попадаю в подобные ситуации. Мне всегда хватает аплодисментов, которыми со мной делятся зрители», - приводит его слова «Царьград».
Напомним, Лайма Вайкуле оказалась недовольна после того, как на церемонии премии «Золотой граммофон» зрительский зал встретил ее довольно скромными аплодисментами.