Михаил Боярский обрушился с критикой на Лайму Вайкуле и Максима Покровского из-за их высказываний о россиянах





Как заявляет Боярский, его совсем не интересует творчество Максима Покровского. «Мне с ним обсуждать нечего, хотя бы из-за того, что у меня совершенно другой взгляд на нашу страну, другие мысли», - прокомментировал Михаил Сергеевич слова солиста группы «Ногу свело» о том, что «российская нация деградирует и оклемается только через столетие, когда в стране произойдет смена власти». Высказался актер и о словах Вайкуле, которая осталась недовольна масштабом аплодисментов от зрителей в России. В этой связи артист уверен, что певице стоило бы для начала разобраться в своих личных ощущениях и в восприятии публики. «Я не попадаю в подобные ситуации. Мне всегда хватает аплодисментов, которыми со мной делятся зрители», - приводит его слова «Царьград».Напомним, Лайма Вайкуле оказалась недовольна после того, как на церемонии премии «Золотой граммофон» зрительский зал встретил ее довольно скромными аплодисментами.