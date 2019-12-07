Что нужно сразу менять при покупке авто на вторичном рынке для предотвращения проблем, назвали эксперты





Эксперты отмечают, что в первую очередь следует заменить масло в двигателе, а также воздушный, топливный и масляный фильтры. Важной будет замена свечей зажигания, а также антифриза и тормозной жидкости. Необходимо проверить состояние жидкости в гидроусилителе руля. Далее следует приобрести новый ремень ГРМ, после чего заменить им старый. Также владельцу вновь приобретенного авто нужно проверить состояние масла в коробке передач, а при необходимости заменить его.Автомобильные эксперты отмечают, что проведение вышеуказанных процедур поможет продлить беспроблемную работу транспортного средства на 10 лет. Также это поможет предотвратить возникновение неожиданной поломки во время передвижения.