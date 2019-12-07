АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем…
EUR 70.76 USD 63.72
Курс валют на 07.12.2019

Что нужно сразу менять при покупке авто на вторичном рынке для предотвращения проблем, назвали эксперты

Автолюбитель, покупающий автомобиль на вторичном рынке, должен поменять некоторые детали и расходные материалы, чтобы предотвратить возникновение проблем в будущем. Об этом рассказали эксперты, отметив, что полностью нельзя доверять словам хозяина машины, ведь он с целью быстрее продать ТС может умалчивать о некоторых недочетах.

Эксперты отмечают, что в первую очередь следует заменить масло в двигателе, а также воздушный, топливный и масляный фильтры. Важной будет замена свечей зажигания, а также антифриза и тормозной жидкости. Необходимо проверить состояние жидкости в гидроусилителе руля. Далее следует приобрести новый ремень ГРМ, после чего заменить им старый. Также владельцу вновь приобретенного авто нужно проверить состояние масла в коробке передач, а при необходимости заменить его.

Автомобильные эксперты отмечают, что проведение вышеуказанных процедур поможет продлить беспроблемную работу транспортного средства на 10 лет. Также это поможет предотвратить возникновение неожиданной поломки во время передвижения.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Константин Эрнст дал обещание заняться кинокарьерой Аллы…
Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить…
В Волгограде агрессивная собака откусила местной жительнице…
«Мои сексуальные способности выросли на 50%»: Дольф Лундгрен отказался от…
Redmi K30 оснастили громким динамиком и 3,5-миллиметровым…
Ученые разарботали дешевый тест для выявления риска рака молочной…
Михаил Боярский обрушился с критикой на Лайму Вайкуле и Максима Покровского из-за их высказываний о…
Что нужно сразу менять при покупке авто на вторичном рынке для предотвращения проблем, назвали…
Эксперты рассказали, как теплый пол увеличивает платежку за…
Максим Фадеев представил в Instagram новых артистов после перезапуска…
Телеведущая Милена Дейнега потеряла…
Создан напиток для похудения из морского…
Стало известно о новых испытаниях двигателя второго этапа разработки…
В России вводят новый сопроводительный документ на…
«Главное – попа и грудь»: Влад Топалов рассказал, что любит в Регине…
Ученые: Во время стресса растения способны…
Надежда Бабкина показала редкое семейное фото со всеми…
Леди Гага заявила о желании иметь…
Эксперты рассказали, почему не стоит оставлять автомобили зимой в…
На детском снимке актриса Равшана Куркова назвала себя «толстуном»…
Сегодня отмечается Катерина Санница: История праздника и распространенные…
Любовь Успенская поучаствовала в “обнаженной”…
Пассажирское сиденье для Porsche 935 стоит $10…
Алла Пугачева помолодела на 30 лет благодаря дерзкому…
Учёные выявили вариации в ДНК, влияющие на наследственный риск развития…
Лариса Гузеева дала мужчинам советы по правильному поведению с женщинами в…
В Женеве представят электрический…
Альбина Джанабаева убедила сына Дениса сняться с ней в клипе Дениса Клявера «Когда ты станешь большим.…
Апельсиновый сок, молоко и кофе продлевают жизнь…
Запутавшаяся в платье Лера Кудрявцева едва не упала в…
Специалисты по этикету не увидели проблемы в сидячем слушании гимна Ангелой…
Валерий Леонтьев раскрыл подробности ограбления его…
Обновленный ГАЗ “Соболь” 4х4 позиционируют как комфортабельное авто для…
Юлия Барановская не может претендовать на алименты от Андрея…
В Microsoft Store не будет приложения…
«Я сказала «Да»: Певице МакSим сделали…
Ученые доказали пользу молитвы для психического здоровья…
Ирина Розанова поздравила брата с днем рождения и извинилась за потраченное…
Hyundai рассматривает возможность продаж в России водородных…
Врачи рассказали, кому лучше избегать употребления…
Просмотреть все новости