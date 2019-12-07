Что нужно сразу менять при покупке авто на вторичном рынке для предотвращения проблем, назвали эксперты
Автолюбитель, покупающий автомобиль на вторичном рынке, должен поменять некоторые детали и расходные материалы, чтобы предотвратить возникновение проблем в будущем. Об этом рассказали эксперты, отметив, что полностью нельзя доверять словам хозяина машины, ведь он с целью быстрее продать ТС может умалчивать о некоторых недочетах.
Эксперты отмечают, что в первую очередь следует заменить масло в двигателе, а также воздушный, топливный и масляный фильтры. Важной будет замена свечей зажигания, а также антифриза и тормозной жидкости. Необходимо проверить состояние жидкости в гидроусилителе руля. Далее следует приобрести новый ремень ГРМ, после чего заменить им старый. Также владельцу вновь приобретенного авто нужно проверить состояние масла в коробке передач, а при необходимости заменить его.
Автомобильные эксперты отмечают, что проведение вышеуказанных процедур поможет продлить беспроблемную работу транспортного средства на 10 лет. Также это поможет предотвратить возникновение неожиданной поломки во время передвижения.
Эксперты отмечают, что в первую очередь следует заменить масло в двигателе, а также воздушный, топливный и масляный фильтры. Важной будет замена свечей зажигания, а также антифриза и тормозной жидкости. Необходимо проверить состояние жидкости в гидроусилителе руля. Далее следует приобрести новый ремень ГРМ, после чего заменить им старый. Также владельцу вновь приобретенного авто нужно проверить состояние масла в коробке передач, а при необходимости заменить его.
Автомобильные эксперты отмечают, что проведение вышеуказанных процедур поможет продлить беспроблемную работу транспортного средства на 10 лет. Также это поможет предотвратить возникновение неожиданной поломки во время передвижения.
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 09:28