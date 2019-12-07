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Эксперты рассказали, как теплый пол увеличивает платежку за ЖКУ

Системы теплого пола давно вошли в обиход и считаются особенно полезными в зимний период. Однако, как известно, за всякий комфорт приходится платить, и теплые полы – не исключение, - утверждают эксперты.
Эксперты рассказали, как теплый пол увеличивает платежку за ЖКУ

По словам специалистов, в среднем теплый пол увеличивает сумму платежей за ЖКУ на 390 рублей, что составляет примерно 8% от общей суммы. При этом были подсчитаны затраты лишь на электрические системы обогрева полов, поскольку проводить системы водяных теплых полов с питанием от общедомовых систем отопления или горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах запрещается. При средней мощности актуальных в нынешнее время систем теплого пола в 150 Ватт на квадратный метр и площади помещения ванной всего в 4 квадратных метра, суммарно выходит 0,6 кВт энергии в час. В среднем теплый пол работает около 6-7 часов в сутки. В таком случае, утверждают эксперты, при ежедневном использовании подогрева ежемесячные расходы вырастут на 390 рублей, что составляет примерно 8% от средней суммы платежки за жилищно-коммунальные услуги.

В то же время подчеркивается, что расчеты приведены исключительно по средним показателям. Для каждого отдельной квартиры цифра может отличаться и будет зависеть от модели системы обогрева, площади помещения, стоимости электроэнергии и ряда других факторов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:19

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