Максим Фадеев представил в Instagram новых артистов после перезапуска MALFA
Максим Фадеев на своей странице в Instagram представил новую группу, с которой стал сотрудничать после перезапуска продюсерского лейбла MALFA. Музыкант разместил короткое видео с работой бойз-бенд INKI.
Многие комментаторы под постом отметили сходство с группами Южной Кореи и наличие характерного для K-Pop стиля у исполнителей. Сам Фадеев в пояснении к посту отметил, что его подопечные «творцы», которые действуют на волне азиатских идол-групп.
«Вот, сделан первый шаг после процесса обнуления. Центр MALFA начинает новый путь!» — отметил Фадеев.
Информации об участниках музыкального коллектива на сегодня крайне мало. В интернете появилось первое видео группы INKI на композицию «Drop Top». В соответствии со словами продюсера, бойз-бенд не является копией из сегмента K-pop, а формирует свой уникальный стиль, в которой музыкальная составляющая находится на том же уровне, что и визуальная. При этом многие комментаторы с этим не согласились, обвинив Фадеева в отсутствии оригинальности, сообщает Слово и Дело.
Многие комментаторы под постом отметили сходство с группами Южной Кореи и наличие характерного для K-Pop стиля у исполнителей. Сам Фадеев в пояснении к посту отметил, что его подопечные «творцы», которые действуют на волне азиатских идол-групп.
«Вот, сделан первый шаг после процесса обнуления. Центр MALFA начинает новый путь!» — отметил Фадеев.
Информации об участниках музыкального коллектива на сегодня крайне мало. В интернете появилось первое видео группы INKI на композицию «Drop Top». В соответствии со словами продюсера, бойз-бенд не является копией из сегмента K-pop, а формирует свой уникальный стиль, в которой музыкальная составляющая находится на том же уровне, что и визуальная. При этом многие комментаторы с этим не согласились, обвинив Фадеева в отсутствии оригинальности, сообщает Слово и Дело.