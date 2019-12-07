Телеведущая Милена Дейнега потеряла двойню





Осмотрев знаменитую пациентку, врачи приняли решение о срочном хирургическом вмешательстве, поскольку у телеведущей выявили внематочную беременность. Сейчас Милена Дейнега вспоминает о произошедшем, как о страшном сне. Вот только забыть об этом ей вряд ли когда-либо удастся. «Только вчера выписалась, изрезанная вся. Пока даже вставать довольно сложно. А морально еще тяжелее. Сильно надеялась, что детей сохранят и все будет нормально. Все началось с тянущего ощущения в животе, позднее пришла тошнота, а после и кровотечение началось. Врачи до самого последнего момента надеялись, что плодное яйцо сможет опуститься. Увы, разрыв трубы – еле спасли. А потом уже рассказали, что была двойня», - откровенно делится подробностями телеведущая.«По какой причине все это произошло? Медики ничего сказать не могут», - приводит ее слова портал «СтарХит».