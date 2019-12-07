Стало известно о новых испытаниях двигателя второго этапа разработки Су-57





«В октябре текущего года был выполнен очередной испытательный полет, в рамках которого специалисты проверили характеристики двигателя в различных режимах полета, в том числе работу поворотных сопел и системы смазки при отрицательных перегрузках», - приводит агентство слова главы авиационного кластера госкорпорации Анатолия Сердюкова. Примечательно, что первые летные испытания новой разработки стартовали еще в конце 2017 года. Сообщается, что новый двигатель для Су-57 должен получить передовую электронную систему автоматического управления, а также полностью измененный компрессор.Подобные технические решения, по словам экспертов, позволят наделить боевой самолет повышенной маневренностью и увеличить его вооружения. Кроме того, подобные изменения позволят Су-57 осуществлять полеты выше скорости звука.