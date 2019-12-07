Стало известно о новых испытаниях двигателя второго этапа разработки Су-57
Тестовый самолет на базе новейшего истребителя Су-57 совершил уже более полутора десятков тестовых вылетов в рамках испытаний двигателя второго этапа разработки. Также продолжается проведение инженерных стендовых испытаний перспективной модели реактивной силовой установки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя Ростеха.
«В октябре текущего года был выполнен очередной испытательный полет, в рамках которого специалисты проверили характеристики двигателя в различных режимах полета, в том числе работу поворотных сопел и системы смазки при отрицательных перегрузках», - приводит агентство слова главы авиационного кластера госкорпорации Анатолия Сердюкова. Примечательно, что первые летные испытания новой разработки стартовали еще в конце 2017 года. Сообщается, что новый двигатель для Су-57 должен получить передовую электронную систему автоматического управления, а также полностью измененный компрессор.
Подобные технические решения, по словам экспертов, позволят наделить боевой самолет повышенной маневренностью и увеличить его вооружения. Кроме того, подобные изменения позволят Су-57 осуществлять полеты выше скорости звука.
«В октябре текущего года был выполнен очередной испытательный полет, в рамках которого специалисты проверили характеристики двигателя в различных режимах полета, в том числе работу поворотных сопел и системы смазки при отрицательных перегрузках», - приводит агентство слова главы авиационного кластера госкорпорации Анатолия Сердюкова. Примечательно, что первые летные испытания новой разработки стартовали еще в конце 2017 года. Сообщается, что новый двигатель для Су-57 должен получить передовую электронную систему автоматического управления, а также полностью измененный компрессор.
Подобные технические решения, по словам экспертов, позволят наделить боевой самолет повышенной маневренностью и увеличить его вооружения. Кроме того, подобные изменения позволят Су-57 осуществлять полеты выше скорости звука.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:33