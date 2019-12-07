В России вводят новый сопроводительный документ на автомобили





Как говорится в тексте нового стандарта, информирование о показателях энергетической эффективности транспортных средств (данные о том, сколько топлива или энергии потребляет машина) следует осуществлять путем изготовления отдельного документа. По ГОСТу его определяют как «этикетку энергоэффективности». Это будет совершенно отдельный документ, в котором должны содержаться данные о том, сколько топлива или электроэнергии автомобиль расходует на преодоление 100 километров пути, а также какой объем СО2 он выделяет при этом. В случае с электромобилями в документе также должно содержаться уточнение о запасе хода транспортного средства от полной зарядки.Более того, такая этикетка будет обязательной в комплекте сопроводительной документации, прилагаемой к транспортному средству при его демонстрации и продаже. Новый стандарт затрагивает легковой транспорт, а также грузовые автомобили массой до 3500 килограммов. Исключение будет сделано лишь для тех образцов техники, объем серийного производства которых не превышает 2 000 экземпляров в год. В силу новый стандарт вступает уже с 1 апреля 2020 года.