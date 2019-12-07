«Главное – попа и грудь»: Влад Топалов рассказал, что любит в Регине Тодоренко





«Самое главное в девушке – это грудь и попа», - заявил исполнитель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста издания Peopletalk. При этом не лишен артист и обычной сентиментально романтики, поскольку самым главным в своей жизни называет как раз супругу и маленького сына. А вот роды жены Влад Топалов скромно характеризует как один из «самых неловких моментов».К слову, Регине Тодоренко на самом деле есть чем похвастаться с точки зрения фигуры. Бывшая ведущая популярного проекта «Орел и решка» всегда сохраняла прекрасную форму, обладала стройной фигурой и соблазнительными формами. Примечателен и тот факт, что поправившись за время беременности на 18 килограммов, знаменитость сумела вернуться к прежней форме всего за несколько месяцев.