Леди Гага заявила о желании иметь детей

Леди Гага не намерена в ближайшее время покидать музыкальную сцену. Она желает по-прежнему сниматься в фильмах, писать новую музыку, родить детей и работать над собственным брендом Haus Laboratories. По признанию Леди Гаги, она живет мечтами и обещает в ближайшие 10 лет сделать сумасшедшие вещи. Певица не упомянула, как она видит собственное материнство и какое количество детей хотела бы иметь. О личной жизни звезды тоже известно немного. Одно время она встречалась с Кристианом Карино, ходили слухи о романе исполнительницы с актером Брэдли Купером, но они не подтвердились. Летом Леди Гагу заметили в компании звукорежиссера Дэниэла Хортона, но о том, что у знаменитости с ним роман, никаких данных нет.Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джоан Джерманотта, родилась в Нью-Йорке в семье переселенцев из Италии. С детства увлекалась музыкой, начинала давать концерты в клубах. В 2008 году вышел ее дебютный альбом, позитивно воспринятый критиками. На сцене Гага появляется с эпатажным внешним видом в ярких одеждах. Такой образ она создала, находясь под впечатлением от Майкла Джексона, Дэвида Боуи и рок-группы Queen. За свое творчество она получила ряд премий и наград, а по версии VH1 занимает четвертую позицию в топ-100 величайших женщин-музыкантов.