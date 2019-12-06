«Я сказала «Да»: Певице МакSим сделали предложение

МакSим скрывает свою личную жизнь, однако уже давно не отрицает наличия у нее возлюбленного. Последняя новость говорит о том, что отношения артистки и ее избранника переходят на новый уровень. Певица разместила в Instagram несколько фотографий своей руки с обручальным кольцом на безымянном пальце, а также видео фейерверка, устроенного в честь этого важного события.Поклонники МакSим принялись поздравлять артистку и желать счастливых семейных отношений и супружеского счастья. Некоторые из них считают, что певице пришло время представить своего избранника, ведь скрывать его дальше не имеет никакого смысла. Других же больше интересовал вопрос свадьбы. Поклонники хотят узнать, когда молодожены отправятся в ЗАГС.Напомним, слухи о свадьбе МакSим начали ходить еще летом. Тогда знаменитость появилась на одном из эфиров с кольцом на безымянном пальце правой руки. Чуть позже в Instagram исполнительница выкладывала загадочное видео из свадебного магазина. Также стоит отметить, что избранник артистки является непубличным человеком и даже не имеет личной страницы в социальных сетях, поэтому установить его личность будет крайне сложно.