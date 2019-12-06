Запутавшаяся в платье Лера Кудрявцева едва не упала в коридоре





В Stories Лера Кудрявцева опубликовала видеоотчет с последних мероприятий, акцентировав внимание на том, что едва не упала, когда бежала к гостям. Звезда стала ведущей на светском вечере, для чего выбрала обтягивающее сверкающее платье серебряного цвета. На опубликованных кадрах видно, как артистка идет по коридору, но ткань путается в ее ногах, что в паре с каблуками едва не привело к падению. Однако поклонники не узнали, как завершился инцидент, поскольку следующим кадром Кудрявцева показала себя с потекшей тушью.Звезда пожаловалась подписчикам, что уже сутки без сна, поскольку недавно она пережила несколько перелетов и переезд в машине в Астану. Эта поездка оказалась для нее крайне тяжелой.