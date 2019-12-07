Ученые: Во время стресса растения способны «кричать»





В ходе исследования ученые поставили на расстоянии 10 см от томатов большие микрофоны. Устройства могут записывать звуки в диапазоне частот от 20 до 100 килогерц. Животные слышат такие сигналы с дистанции до 5 метров. Растения также имеют способность улавливать звуки друг друга и откликаться на них. В стрессовой ситуации, которая наступает от недостаточного полива, томаты могут издавать 35 звуков в час, а табак - 11. При срезании стебля томаты в течение часа «кричали» 25 раз, а табак - 5. Растения, не испытывающие стрессовых эмоций, не издают почти никаких звуков.Ученые благодаря теории машинного исследования смогли идентифицировать, от чего именно страдают растения в каждом конкретном случае. Они верят, что это открытие в обстоятельствах, связанных со сменой климата, принесет огромную пользу в сельском хозяйстве.