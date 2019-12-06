Апельсиновый сок, молоко и кофе продлевают жизнь человека





Особенностью этих напитков является содержание большого числа полезных для организма веществ, приводящих к долголетию. Свежевыжатый апельсиновый сок позволяет организму получить натуральные соединения, придающие человеку силу и энергию. Этот напиток помогает защититься от заболеваний сердца и сосудов, а также является эффективным средством профилактики развития сахарного диабета. Молоко также продлевает жизнь человека за счет большого содержания важнейших для организма компонентов, в первую очередь белка, жира и кальция. Этот продукт защищает мозг от потенциального инсульта, мешает развитию ишемической болезни сердца и снижает риск появления разной онкологии.Кофе является самым противоречивым из представленных напитков. Одни исследования говорят о его пользе, другие же уверяют, что он опасен для здоровья человека. Считается, что этот горячий напиток защищает от рака за счет активации клеточных процессов, а также улучшает состояние кровеносных сосудов. Недостатком кофе является выведения кальция из организма, чтобы компенсировать данную проблему, в него стоит добавлять молоко, богатое этим компонентом.